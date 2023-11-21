«Волшебной палочки нет»: Глава Пентагона посоветовал Украине не ждать от поставляемого оружия чего-то сверхъестественного

Украине не стоит делать ставку на определенное оружие, которое якобы сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя, никаких "волшебных палочек" не существует.
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