Прокуратура Ивановской области проверила застройщика за срыв сроков сдачи домов

Прокуратура внесла представление застройщику ООО СЗ «Гвардейский» за сокрытие переноса сроков сдачи двух домов до 2027 года.
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