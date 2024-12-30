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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров забил в 3-м матче подряд – «Монреалю». У него 17+37 в 32 играх

Форвард «Тампы» отличился в игре с «Монреалем» (2:5), набрав 5 (3+2) очков в последних трех матчах. Всего в 32 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 54 (17+37) балла.

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