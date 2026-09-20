Третий день голосования начался с беспрецедентной атаки БПЛА на Москву, в Херсонской области дрон убил главу УИК Сергей Аксёнов Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Завершающий, третий день голосования начался с новости о массированном налёте на Москву украинских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «На самом деле это „бутафория“. Больницы построили, но они пустуют»: Совет Федерации ищет пути «оптимизации»
- Минин и Пожарский «отстали от жизни»? В День народного единства нам будут вещать про шарфики, пряники и колокольчики?
- «Любишь смотреть на чужие животы?»: ревнивый мигрант вырубил врача за медосмотр его жены в хиджабе
Свежие комментарии
- Скотт Риттер пред...
- «На самом деле эт...
- Скотт Риттер пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым