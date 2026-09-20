Выборы-2026 онлайн: Россия расставляет приоритеты

Третий день голосования начался с беспрецедентной атаки БПЛА на Москву, в Херсонской области дрон убил главу УИК Сергей Аксёнов Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Завершающий, третий день голосования начался с новости о массированном налёте на Москву украинских беспилотников.