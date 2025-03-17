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Царьград

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Сардана Авксентьева предлагает оформлять ОСАГО через "Госуслуги" для удобства

Сардана Авксентьева предлагает оформлять ОСАГО через "Госуслуги" для удобства

Депутат Сардана Авксентьева предложила упростить оформление ОСАГО через портал «Госуслуги». Это ускорит процесс получения полиса, сделает его прозрачным и без навязывания лишних услуг.

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