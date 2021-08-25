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44-летний мужчина порезал своего знакомого после ссоры в Новоуральске

21 августа в 23.55 часов в дежурную часть полиции Новоуральска поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи о том, что в приемное отделение городской больницы от дома на улицу Первомайской доставлен раненный 43-летний мужчина.

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