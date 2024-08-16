В Мурино ликвидировано открытое горение в ангаре по производству детского оборудования

О пострадавших информации нет В Мурино спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ангаре по производству детского оборудования, об этом сообщает корреспондент «Петербургского дневника» с места событий.
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