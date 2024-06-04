С долгами и без суверенитета. Брюссель решил "причинить благо" европейцам

"Адепты “Зеленого курса” предлагают Польше и другим странам десятилетиями платить долги за эксперименты, которые, как известно, снижают нашу конкурентоспособность по отношению к другим странам", – говорит депутат Европарламента Рышард Чарнецкий (Ryszard Czarnecki) в беседе с порталом Do Rzeczy Do Rzeczy: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что для реализации климатической программы ЕС необходимы не миллиарды, а триллионы.