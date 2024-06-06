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Аргументы и Факты

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Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МЦД-4

Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МЦД-4

Возле станций «Солнечная», «Беговая», «Серп и Молот» и «Кусково» будут расширены тротуары, сделаны дополнительные подходы к станциям, заменён асфальт на проезжей части, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

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