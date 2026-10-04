The Economist предупреждает об угрозах «зеркальной жизни» для иммунитета и экосистем

Журнал The Economist опубликовал статью, в которой предупреждает о потенциальных рисках, связанных с исследованиями по созданию «зеркальной жизни» — организмов, молекулы которых имеют противоположную пространственную ориентацию по сравнению с обычными биологическими структурами.