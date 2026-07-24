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Военное обозрение

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Миних между Петром и Суворовым

Миних между Петром и Суворовым

Между Полтавой и Кагулом лежит забытое полустолетие русской военной истории, и главное имя в нём принадлежит не полководцу, а инженеру Христофору Миниху, который вместо громких побед оставил после себя работающую систему — кадетский корпус, крепости и логистику, пережившую своего создателя.

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