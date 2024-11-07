Десантники взяли штурмом опорный пункт боевиков ВСУ под Суджей в Курской области

Министерство обороны РФ Десантники из состава группировки российских войск "Север" взяли штурмом опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на одном из участков в Суджанском районе Курской области.
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