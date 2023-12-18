Театр абсурда
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Театр абсурда

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На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

Обращение воспитанников детской спортивной школы Судака, чей спортзал не пригоден для занятий, сделанный в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным касается не только ремонта спортивной инфраструктуры Крыма.

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Комментарии
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авдей НА
Точно смерш нужен идет война они в открытую подогревают врагов деньгами может и еще чем и как будто так и надо и ждут победы только чьей спросить охота
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1 д.
Рахимулла Алеев
Как всегда : Ничего не умеем доводить до завершения и получения окончательного результата ! Ждуны это те же предатели или Крым ещё не наш окончательно ?
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1 д.

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