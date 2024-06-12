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В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи

В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи

Активисты регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь Дня России растянули государственный флаг размером 20×30 м на фасаде Дома молодежи в административном центре Луганской Народной Республики (ЛНР).

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