В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи

Активисты регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь Дня России растянули государственный флаг размером 20×30 м на фасаде Дома молодежи в административном центре Луганской Народной Республики (ЛНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии