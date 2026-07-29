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SPLETNIK

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Джареда Лето обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних

Джареда Лето обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних

Четыре девушки обвинили 54-летнего певца Джареда Лето в сексуализированном насилии. По их словам, певец насиловал и домогался их, когда они ещё были несовершеннолетними.

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