Гарнизон ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины вскоре окажется в котле. Об этом во время общения с ТАСС заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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