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Водолацкий: Группировка ВСУ в Волчанске вскоре окажется в котле

Водолацкий: Группировка ВСУ в Волчанске вскоре окажется в котле

Гарнизон ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины вскоре окажется в котле. Об этом во время общения с ТАСС заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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