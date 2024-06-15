Водолацкий: Группировка ВСУ в Волчанске вскоре окажется в котле

Гарнизон ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины вскоре окажется в котле. Об этом во время общения с ТАСС заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.