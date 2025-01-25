Заслужено внимание: для многодетных отцов предлагают учредить госнаграды

В России необходимо учредить государственные награды для многодетных отцов — с таким предложением выступили авторы экспертного доклада АНО «Национальные приоритеты», в котором анализировались итоги нацпроекта «Демография».
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