Был человек и не стало

В Чебоксарах в районе Тракторного завода 34-летний водитель Тойоты с абхазскими номерами не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем Рендж Ровер под управлением 64-летнего водителя.
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