В Мордовии в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские совместно с общественниками оказали поддержку семьям из Ардатовского, Темниковского и Торбеевского районов

В Мордовии продолжается акция «Помоги пойти учиться». В преддверии Дня знаний сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят мониторинг готовности к началу учебного года детей и подростков, оказывая поддержку семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проводя разъяснительную работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
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