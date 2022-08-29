Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Молодцы ребятаКонкурс «Полевая ...
  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...

В Мордовии в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские совместно с общественниками оказали поддержку семьям из Ардатовского, Темниковского и Торбеевского районов

В Мордовии продолжается акция «Помоги пойти учиться». В преддверии Дня знаний сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних  проводят мониторинг готовности к началу учебного года детей и подростков, оказывая поддержку семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проводя разъяснительную работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх