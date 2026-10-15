С 15 октября по 15 декабря 2026 года автобусы № 54 и № 054 объезжают участок улицы Библиотечной из-за строительства инженерных сетей, следуя в сторону «Синих камней» по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской.
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