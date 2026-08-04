«Лучше иметь такого клоуна на троне»: Онуфриенко о судьбе Зеленского и СВО

Военный эксперт оценил перспективу скорого завершения спецоперации.Сроки завершения специальной военной операции напрямую зависят от выбранной Генштабом стратегии и способности обеспечить порядок на освобождённых землях.
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