Призвали к миру: Лидеры G20 поддержали предложения по Украине

На саммите "Большой двадцатки" приветствуют все конструктивные инициативы по украинскому вопросу.В ходе саммита G20 мировые лидеры поприветствовали все конструктивные инициативы, которые помогут установить мир на Украине.
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