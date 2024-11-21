Химкинские онкологи напоминают о прохождении своевременной диспансеризации колоректального рака

Врач-онколог, заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ Московской области «Химкинская больница» Сергей Владимирович Пикулин напомнил о важности прохождения регулярной диспансеризации для раннего выявления колоректального рака (рака толстой и прямой кишки).
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