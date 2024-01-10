Наледи - нет? Во Владивостоке недалеко от популярного ТЦ работает аварийная бригада

Во Владивостоке устраняют порыв недалеко от популярного среди горожан ТЦ, сообщает PRIMPRESS. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в районе улицы Калинина, недалеко от ТЦ «Калина молл», произошел порыв на сетях теплоснабжения, и образовалась наледь.