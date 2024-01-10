PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Ты писака сраный, хорош народ баламутить, сука увидел бы тебя, удавил бы на хер!Пенсии решено пов...
  • Егорян Грузовян
    https://www.youtube.com/watch?v=e8QAKVBp4J8«Теперь им будет ...
  • Олег Тимофеев
    Куда смотрит госпож? В карман?«Не берите даже с...

Наледи - нет? Во Владивостоке недалеко от популярного ТЦ работает аварийная бригада

Наледи - нет? Во Владивостоке недалеко от популярного ТЦ работает аварийная бригада

Во Владивостоке устраняют порыв недалеко от популярного среди горожан ТЦ, сообщает PRIMPRESS. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в районе улицы Калинина, недалеко от ТЦ «Калина молл», произошел порыв на сетях теплоснабжения, и образовалась наледь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх