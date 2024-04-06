Пока таджики проводят в одной из школ Москвы "Фестиваль плова", в Башкирии 11-летний мигрант надругался над двумя детьми

Алексей Сафронов

Сколько бы здесь мы не упражнялись в полезном словоблудии: о "таджиках" или вообще чурбанах мигрантах, о вредности сих особей для России, но до тех пор пока эта проблема не коснется в прямую высшего руководства нашей страны, ничего не изменится.