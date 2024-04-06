Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ВераВерная
    Так что, Александр, я разберусь, что мне читать))) Написали, что хотели - молодец.Сатанинские забав...
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    блядь корейская,съебнулась в южную корею, чтобы пиздятиной от тебя не несло!Сатанинские забав...
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    Мрази!!!Сатанинские забав...

Пока таджики проводят в одной из школ Москвы "Фестиваль плова", в Башкирии 11-летний мигрант надругался над двумя детьми

Пока таджики проводят в одной из школ Москвы "Фестиваль плова", в Башкирии 11-летний мигрант надругался над двумя детьми

Интересная жизнь с Vera Star После событий в "Крокусе" правозащитники отстаивающие интересы мигрантов со все сторон начали голосить о том, что в России начались притеснения национальных меньшинств, дескать прохода не дают трудолюбивым выходцам из Средней Азии.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Сколько бы здесь мы не упражнялись в полезном словоблудии: о &quot;таджиках&quot; или вообще чурбанах мигрантах, о вредности сих особей для России, но до тех пор пока эта проблема не коснется в прямую высшего руководства нашей страны, ничего не изменится.
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3 час.
Алексей Сафронов
Вряд-ли &quot;засылают&quot;! Если б к ним применялись жёсткие наказания не только за преступления, но и административные разрушения, то типичное для чурбанов неуважительное к нам отношение быстро изменилось.
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3 час.
Олег Самойлов
Кастрировать БЕЗ анестезии и ТУПЫМ инструментом!
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2 час.

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