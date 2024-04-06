Пока таджики проводят в одной из школ Москвы "Фестиваль плова", в Башкирии 11-летний мигрант надругался над двумя детьми

Интересная жизнь с Vera Star После событий в "Крокусе" правозащитники отстаивающие интересы мигрантов со все сторон начали голосить о том, что в России начались притеснения национальных меньшинств, дескать прохода не дают трудолюбивым выходцам из Средней Азии.
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