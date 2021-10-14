Всероссийская перепись населения началась 15 октября

Общенациональная перепись населения стартовала во всех регионах России с 15 октября 2021 года. Пройти процедуру можно на портале «Госуслуги», в многофункциональных центрах или ответить на вопросы переписчиков, которые будут обходить квартиры.
Общенациональная перепись населения стартовала во всех регионах России с 15 октября 2021 года. Пройти процедуру можно на портале «Госуслуги», в многофункциональных центрах или ответить на вопросы переписчиков, которые будут обходить квартиры.
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