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Всероссийская перепись населения началась 15 октября

Всероссийская перепись населения началась 15 октября

Общенациональная перепись населения стартовала во всех регионах России с 15 октября 2021 года. Пройти процедуру можно на портале «Госуслуги», в многофункциональных центрах или ответить на вопросы переписчиков, которые будут обходить квартиры.

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