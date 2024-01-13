Певица Саша Круглова с ансамблем песни и пляски выступила в зоне СВО

Российская певица Александра Круглова, известная также как Саша Круглова, совместно с солистом фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила перед участниками спецоперации на краснолиманском направлении фронта с концертом.
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