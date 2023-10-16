Trends in Cognitive Sciences: ученые доказали наличие сознания у новорожденных

Международный коллектив ученых, представленный специалистами из Австралии, Германии и США, провел исследование, которое утверждает наличие сознания у новорожденных, а также у плодов в последних месяцах беременности.
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