Смертельный тренд: что делают власти для защиты подростков-зацеперов

За последние пять лет количество несчастных случаев с детьми на железной дороге увеличилось на 56%.На минувших выходных трагический случай потряс жителей Подмосковья: 14-летняя девочка погибла, получив смертельную электротравму на крыше электрички горьковского направления Московской железной дороги .
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