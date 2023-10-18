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Медведев: нестабильный Ближний Восток весьма полезен США

Медведев: нестабильный Ближний Восток весьма полезен США

«Нестабильный и взрывоопасный» Ближний Восток оказался весьма полезен США, он приносит им влияние и большие деньги, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём материале для газеты «Известия».

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