Медведев: нестабильный Ближний Восток весьма полезен США

«Нестабильный и взрывоопасный» Ближний Восток оказался весьма полезен США, он приносит им влияние и большие деньги, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём материале для газеты «Известия».
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