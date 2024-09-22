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Баз Лурманн заинтересовался судьбой Жанны д'Арк

Баз Лурманн заинтересовался судьбой Жанны д'Арк

Баз Лурман снимет фильм про Жанну д'Арк для Warner Bros., уверяет Deadline. Режиссер уже приступил к поиску молодой актрисы на титульную роль в «великолепной истории о взрослении девочки-подростка, действие которой происходит во время Столетней войны».

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