Водэ: «Власти уважают и инвестируют в Гагаузию, но не приемлют беззакония»

Правительство продолжает сотрудничать с гражданами Гагаузии, включая Комратский, Чадыр-Лунгский и Вулканештский районы, а также со всеми остальными гражданами страны, инвестируя в инфраструктуру, зарплаты и пенсии.
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