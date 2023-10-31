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Закон, порядок, государство

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Сильный снегопад грядет на Приморье - известна дата от Примгидромета

Сильный снегопад грядет на Приморье - известна дата от Примгидромета

Синоптическая ситуация, формирующаяся над Приморьем на 6 ноября, вызывает определенные опасения. Главный синоптик Приморья Борис Викторович, прокомментировал условия перехода дождя в снег, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.

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