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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трабзонспор» расстался с Текке. Экс-форвард «Зенита» выиграл Кубок Турции с клубом

«Трабзонспор» объявил об отставке главного тренера Фатиха Текке .  Экс-форвард « Зенита » возглавлял турецкую команду около 18 месяцев, выиграв с ней Кубок Турции.

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