Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom достигли 19,5 млн копий По случаю завершения ещ...

Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom достигли 19,5 млн копийПо случаю завершения еще одного квартала, который закончился 30 сентября, компания Nintendo представила обновленную информацию о десяти самых продаваемых игр для гибридной консоли Nintendo Switch.
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