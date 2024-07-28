Медведев: марионетку Байдена заменят, но политика США не изменится

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не изменит курса политики государства.
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