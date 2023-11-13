В России стартовали продажи нового седана Geely Emgrand

Компания Geely объявила о начале российских продаж нового седана Emgrand. Автомобили уже доступны для заказа во всех дилерских центрах китайской марки — покупатели могут выбрать из четырех комплектаций: Standard, Comfort, Luxury и Flagship.
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