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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» хочет продолжить сотрудничество с Шалимовым. Клуб вылетел в Первую лигу (Metaratings)

«Факел» хочет продолжить сотрудничество с Шалимовым. Клуб вылетел в Первую лигу (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, воронежский клуб хочет продолжить сотрудничество с главным тренером. Действующий контракт Шалимова рассчитан до конца сезона.

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