Россиян призвали обязать размещать флаг на автомобилях

Для поддержания высокого патриотического духа во время борьбы с антироссийскими силами Для поддержания высокого патриотического духа в России предложили обязать автовладельцев размещать флаг на автомобильных номерных знаках всех типов, сообщает RT.
Для поддержания высокого патриотического духа во время борьбы с антироссийскими силами Для поддержания высокого патриотического духа в России предложили обязать автовладельцев размещать флаг на автомобильных номерных знаках всех типов, сообщает RT.
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