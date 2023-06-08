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Россиян призвали обязать размещать флаг на автомобилях

Россиян призвали обязать размещать флаг на автомобилях

Для поддержания высокого патриотического духа во время борьбы с антироссийскими силами Для поддержания высокого патриотического духа в России предложили обязать автовладельцев размещать флаг на автомобильных номерных знаках всех типов, сообщает RT.

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