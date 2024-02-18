Bloomberg: Союзники Киева заявляют о планах поставить Украине тысячи беспилотников с искусственным интеллектом

Президент Зеленский колесит по Европе в попытке выклянчить новые транши военно-финансовой помощи, дабы хоть как-то заместить выпадение оной со стороны США.
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