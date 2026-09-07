Сила в правде
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Сила в правде

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Школа спортивной гимнастики: фундамент здоровья и характера чемпиона

Школа спортивной гимнастики: фундамент здоровья и характера чемпиона

Задумывались ли вы, что формирует характер чемпиона не только на пьедестале, но и в повседневной жизни? Спортивная гимнастика эффективно закладывает фундамент физической культуры и гармоничного развития.

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