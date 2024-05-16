Семак опроверг слухи о штрафах для игроков «Зенита»

Главный тренер ФК «Зенит» опроверг слухи о штрафах и иных санкциях после поражения от ЦСКА. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак опроверг слухи о финансовых санкциях, наложенных на игроков после их поражения в игре против ЦСКА на 28-м этапе чемпионата России по футболу.