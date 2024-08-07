Александр Сладков: Традиционно, во всех странах, ветераны войн - трудно перевариваемый обществом и политической системой фактор

Как я расцениваю активное вовлечение ветеранов СВО в политику России? Особенно интересным я нахожу последнее заявление о том, что от «Единой России», осенью, на выборы в различные законодательные органы пойдут 380 ветеранов.
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