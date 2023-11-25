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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко продлил безголевую серию до 10 игр. У него 3 шайбы в 16 матчах за «Оттаву» в сезоне

Форвард «Оттавы» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:5).

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