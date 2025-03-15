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Русская весна

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Брошенные командованием ВСУшники переодеваются в гражданских, чтобы сбежать из Курского котла (ВИДЕО)

Брошенные командованием ВСУшники переодеваются в гражданских, чтобы сбежать из Курского котла (ВИДЕО)

Брошенные командованием ВСУшники переодеваются в гражданских, чтобы сбежать из Курского котла. Как французы в Отечественную войну 1812 года, а затем и гитлеровцы вместе с бандеровцами и «лесными братьями», так и украинские фашисты пытаются замаскироваться под наших мирных жителей и сбежать из Суджанского района.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
только на удобрения свиней!
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