Брошенные командованием ВСУшники переодеваются в гражданских, чтобы сбежать из Курского котла. Как французы в Отечественную войну 1812 года, а затем и гитлеровцы вместе с бандеровцами и «лесными братьями», так и украинские фашисты пытаются замаскироваться под наших мирных жителей и сбежать из Суджанского района.