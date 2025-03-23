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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов пропустил 2 шайбы от «Далласа» после 3 бросков и был заменен после 1-го периода. У него 88,4% сэйвов в 23 играх в сезоне

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (2:3 ОТ).  28-летний вратарь отразил только 1 бросок из 3 в первом периоде.

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