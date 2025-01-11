FT: Кремль планирует обсудить с Трампом уход НАТО из Восточной Европы

ольга решетникова

Если это "Кремль планирует" - то это влажные мечты Кремля. Слов не хватает. Всё пытаются разговаривать с фашистами. Они идиоты (Кремль имею в виду)??? отвести НАТО от границ - да три раза плюнут на это требование. Только бить! Перестать жалеть укропию и бандеровцев! Бить с утра до ночи и до утра, непрерывно. Выжженная земля! Как бомбардировки амерами Германии в 1945. Как бомбардировки Белграда. Как Хиросима, мать ее. Как ныне стирают евреи с земли Палестину. Было уважение к Путину - за Крым, за начало СВО - но теперь.....Предатель он. Пытается морду красивую перед западом делать. Типа, "мы не такие". Кому и что он (путин) хочет доказать? Сидит в белых варежках, красные линии рисует. Тьфу.