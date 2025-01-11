Политика как он...
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Политика как она есть

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FT: Кремль планирует обсудить с Трампом уход НАТО из Восточной Европы

FT: Кремль планирует обсудить с Трампом уход НАТО из Восточной Европы

Кремль в ходе переговоров по Украине намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом новые соглашения о безопасности, которые среди прочего будут заключаться в уходе НАТО из стран Восточной Европы.

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Комментарии
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ольга решетникова
Если это &quot;Кремль планирует&quot; - то это влажные мечты Кремля. Слов не хватает. Всё пытаются разговаривать с фашистами. Они идиоты (Кремль имею в виду)??? отвести НАТО от границ - да три раза плюнут на это требование. Только бить! Перестать жалеть укропию и бандеровцев! Бить с утра до ночи и до утра, непрерывно. Выжженная земля! Как бомбардировки амерами Германии в 1945. Как бомбардировки Белграда. Как Хиросима, мать ее. Как ныне стирают евреи с земли Палестину. Было уважение к Путину - за Крым, за начало СВО - но теперь.....Предатель он. Пытается морду красивую перед западом делать. Типа, &quot;мы не такие&quot;. Кому и что он (путин) хочет доказать? Сидит в белых варежках, красные линии рисует. Тьфу.
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13 час.
Валентин Щербаков
А что тут обсуждать, надо заставить убрать НАТО из Восточной Европы, а потом обсуждать наши условия перемирия....
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10 час.
Сергей Кандауров
«Свежо» предание и верится с трудом! Сказки все это из серии- тысяча и одна ночь! Шехерезада ты не права!😂
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8 час.

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