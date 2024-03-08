«ВО»: «Искандер» уничтожил базу наемников в Харьковской области

Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в Харьковской области в результате удара российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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