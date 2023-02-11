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У Самсонова 70 побед в 115 играх в НХЛ – 6-й результат за последние 40 лет

Илья Самсонов одержал 70 побед в 115 матчах в НХЛ – 6-й результат за последние 40 лет. Вратарь «Торонто» отразил все 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:0).

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