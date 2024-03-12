В сирийском Тартусе провели досрочное голосование на выборах Президента РФ

Участие в голосовании принимали экипажи боевых и вспомогательных кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов, военнослужащие и гражданский персонал российской группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.
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